Controlli in Costiera: nei guai una discoteca di Positano e 3 bar di Erchie

Controlli serrati, nel fine settimana di Ferragosto, in Costiera. In particolare, a Positano, nella nottata di Ferragosto, i militari hanno scoperto che in una discoteca non venivano fatte rispettare le regole relative all'utilizzo delle mascherine. Diversi, infatti, i clienti a spasso tra i tavoli senza alcuna protezione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

Inoltre, a Maiori, insieme alla Polizia Locale, i carabinieri si sono recati ad Erchie, dove sono presenti alcuni bar che rimangono aperti fino a notte inoltrata: tre le sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. Uno degli esercizi, in particolare è stato sanzionato per la normativa regionale in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, poiché venivano vendute fuori l'orario consentito bevande alcoliche da asporto e c'erano numerosi assembramenti. Multa da 1000 euro, dunque, per il gestore, con la chiusura per 5 giorni. Il monitoraggio continua.