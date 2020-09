Maltempo, il Cnsas effettua un'ispezione dell'alveo tombato a Sarno

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in azione, oggi, per una ispezione dell'alveo tombato a Sarno. A seguito degli eventi meteorici degli ultimi giorni che hanno provocato diversi dissesti idrogeologici in tutta l’area campana e in particolar modo a Sarno e Monteforte Irpino, una squadra di tecnici del CNSAS della Campania ha effettuato oggi un’ispezione dell’alveo tombato sotto Via San Vito, a Sarno, su richiesta della Protezione Civile Regionale.

Il coordinamento

In coordinamento con il COC e coni Funzionari della Protezione Civile Regionale, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno controllato e documentato la quantità e la qualità di deposito alluvionale presente nello scatolato. L’accesso è avvenuto dall’apertura a valle, percorrendo tutto il “tombato”, controllando i depositi e uscendo dall’ingresso a monte. Successivamente i tecnici hanno proseguito l’ispezione anche del tratto a “cielo aperto” fino al sottopasso di Via Bracigliano. Al termine delle operazioni, l’attività è stata relazionata al COC ed ai Funzionari della Protezione Civile.

