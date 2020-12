Controlli anti-Covid nel salernitano: in 15 giorni sanzionati 26 esercizi commerciali e 475 persone

Continuano, i controlli sull'“Area Rossa”: il Questore della Provincia di Salerno, con una ordinanza ed in perfetta sinergia con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza e con il prezioso concorso dell’Esercito Italiano e di personale della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, ha predisposto un dettagliato piano d’intervento che, dal 15 al 30 novembre, ha consentito di raggiungere numerosi risultati. Sono stati controllati, infatti, 18919 persone e 6520 esercizi pubblici e sanzionate per mancato uso della mascherina 475 persone. A finire nei guai, anche 26 titolari di esercizi commerciali per il mancato rispetto della normativa anticovid.

L'appello

E’ doveroso segnalare che, per quanto necessaria è l’attività di controllo delle Forze dell’Ordine, resta essenziale che ognuno si comporti con assoluta prudenza, rispettando le regole perché solo in tal modo, è possibile ridurre realmente il rischio di contagiare ed essere contagiati. L’invito, dunque, è quello, principalmente, di indossare la mascherina, rispettare il distanziamento ed igienizzare frequentemente le mani e di osservare tutte le ulteriori prescrizioni dell'ultimo DCPM e regionali.