Offendono un maresciallo: nei guai 4 giovani senza assicurazione e senza mascherina, a Scafati

Controlli serrati, a Scafati, nell’area del centro commerciale “Plaza”, in località San Pietro, punto di ritrovo per giovani e famiglie. Quattro ragazzi sono stati fermati ed identificati dopo aver ingiuriato un maresciallo al comando di via Ferrara, impegnato nell’attività insieme al comandante Salvatore Dionisio. Dalle verifiche effettuate, è risultato che l’auto utilizzata dai quattro amici era priva di assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato. A carico dell’utilizzatore è scattata una multa di 848 euro. Uno di loro è stato, inoltre, sanzionato perché sorpreso senza mascherina protettiva, in presenza di altre persone.

