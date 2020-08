Controlli serrati tra Pontecagnano, Montecorvino e Battipaglia: 3 denunce

Controlli serrati dei carabinieri di Battipaglia, a Pontecagnano, Bellizzi, Montecorvino Pugliano e a Battipaglia stessa. Sono state denunciate tre persone. In particolare, una per porto ingiustificato di coltello dalla lama di 26 centimetri, poi sequestrato.

Il blitz

A finire nei guai, anche un marocchino che è stato sorpreso in auto con 14 paia di scarpe contraffatte ed un altro automobilista che è stato fermato per guida in stato di ebbrezza. Per lui, è scattato anche il sequestro dell'auto. In tutto, risultano 56 le auto controllate e 71 le persone persone. Il monitoraggio continua.