Controlli serrati in Costiera: sanzioni tra Positano e Praiano, giovane denunciato

Week-end con controlli serrati in Costiera: i carabinieri di Amalfi hanno monitorato l'area visto l'afflusso dei turisti, attenzionando in particolare Positano e Praiano. Ben 14 pattuglie sono state impiegate sui due territori: denunciato un giovane di Ercolano che, a bordo della sua moto, proveniente da Positano e diretta ad Amalfi, non si è fermato all’Alt intimatogli. E' finito nei guai per resistenza a pubblico ufficiale.

I controlli

Nell’arco del fine settimana, poi, elevate 7 contravvenzioni al codice della strada e segnalate alla Prefettura 6 persone trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti.