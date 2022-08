A Serino e Montoro, senza un valido motivo: foglio di via per otto persone di Salerno e Napoli

Sono originari delle province di Salerno e Napoli, gli otto soggetti colpiti da foglio di via obbligatorio, nell’avellinese. I carabinieri di Solofra, tra Serino e Montoro, a seguito dei posti di blocco, hanno controllato tre veicoli con a bordo le otto persone con precedenti penali che non hanno fornito alcun valido motivo circa la loro presenza in territorio irpino.

Il Foglio di via

Presumibilmente, si trovavano nell'avellinese per commettere furti o altri reati. I militari hanno proposto l’emissione per tutti del Foglio di via obbligatorio.