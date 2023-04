Raccolta differenziata: al via i controlli delle Guardie Ambientali, intanto Salerno Pulita annuncia la consegna di altri sacchetti

Al via, da stamattina, le attività di controllo di Salerno Pulita insieme alle Guardie Ambientali che forniranno un importante supporto per limitare gli errori nel conferimento dei rifiuti. "Grazie all'amministrazione comunale di Salerno che ha stipulato la convenzione con i volontari che già da oggi sono stati accanto ai nostri operatori", ha commentato Salerno Pulita.

L'appuntamento

Intanto, sabato 29 aprile, dalle ore 9 alle ore 12.30, il Centro Raccolta Mobile farà tappa a largo Santelmo, a Torrione. Agli utenti muniti della card di Salerno Pulita, oppure della tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza domestica Tari, saranno consegnati i kit dei sacchetti di carta per la raccolta della carta e le buste di plastica per la raccolta del multimateriale e del non differenziabile. Al Centro Raccolta Mobile è possibile conferire, inoltre, piccoli Raee (apparecchi elettrici ed elettronici), tessili, olio vegetale esausto (in bottiglie di plastica con tappo ben avvitato), pile esauste e farmaci scaduti.