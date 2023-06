Blitz al rione Petrosino: scovate munizioni ed uno scooter rubato

Sono state scovate delle munizioni ed uno scooter rubato, ieri, nel corso del blitz della Polizia al rione Petrosino di Salerno. Volanti della Squadra Mobile e poliziotti in borghese, anche con il supporto delle unità cinofile, hanno passato al setaccio il quartiere che negli ultimi mesi è stato teatro di sparatorie e arresti. In tutto, 150 le persone controllate.

Il monitoraggio

In uno scantinato del quartiere gli agenti hanno, dunque, rinvenuto alcune munizioni e uno scooter rubato. Per il proprietario è scattata la denuncia. Il monitoraggio nella zona continua, intanto, come richiesto più volte dai residenti, allarmati per i recenti episodi di violenza registrati.