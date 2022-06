Droga in bagno: arrestato 20enne, intanto sanzioni, sequestri e denunce tra Salerno e la Piana del Sele

Controlli serrati tra Battipaglia, Eboli e Pontecagnano, come disposto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza: è stato arrestato un 20enne che, grazie al supporto di un cane antidroga dell'unità cinofila della questura di Napoli, è stato trovato in possesso di 55 grammi di hashish nascosti nel mobile del bagno.

Il monitoraggio

Intanto, dal primo giorno di controlli della Polizia di Battipaglia, del reparto prevenzione Crimine della Campania e della Squadra Mobile, oltre che dei carabinieri di Eboli e Battipaglia e la Guardia di Finanza di Salerno e Eboli, insieme alle Polizie Municipali dei vari comuni, sono state monitorate 341 persone di cui 65 con precedenti e 215 veicoli per sei posti di blocco ed elevati 14 verbali, di cui 2 per occupazione abusiva di suolo pubblico. Inoltre, una persona è stata denunciata e sono state effettuate 7 perquisizioni, con il sequestro di 67 grammi di hashish e 11,20 grammi di marijuana. Verbali, ancora, a carico di una prostituta e di un venditore cingalese abusivo. Nove gli stranieri controllati di cui 8 irregolari che hanno ricevuto il provvedimento di espulsione. Infine, 3 proposte di divieto di ritorno a carico di italiani e una per una prostituta albanese. Infine, è scattato un fermo amministrativo per guida senza patente e sono stati controllati due negozi. Il monitoraggio continua.