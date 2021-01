Controlli anti-Covid serrati, a Salerno: verifiche tra esercenti e cittadini

Controlli serrati, in questa Epifania, a Salerno città. In centro, infatti, sono entrati in azione gli agenti della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle norme anti-Covid da parte di cittadini ed esercenti aperti.

Il monitoraggio

In particolare, i vigili hanno svolto delle verifiche presso Expert e Toys sul Corso, attirando l'attenzione dei pochi in giro. Le attività sono rimaste poi regolarmente aperte nelle modalità consentite. Il monitoraggio continua.

Foto di Antonio Capuano

