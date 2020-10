Sorpreso con una prostituta, dà false generalità: denunciato. Pioggia di sanzioni per chi non indossa la mascherina

In azione, i carabinieri di Salerno che hanno passato al setaccio il territorio. In particolare, è finito nei guai un 21 enne di Scafati per aver fornito false generalità ai militari, al fine di cercare di evitare la sanzione amministrativa poiché cliente di prostitute. Denunciate, poi, 3 prostitute straniere di 32, 37 e 28 anni poiché inottemperanti al provvedimento di Daspo urbano emesso nei loro confronti.

Pioggia di sanzioni

Ancora, 5 le sanzioni amministrative per 4 prostitute ed un cliente e 5 le contravvenzioni al codice della strada, fra cui una guida senza assicurazione con sequestro dell’auto ed un fermo amministrativo di una moto con il conducente sprovvisto di casco. Infine, 29 le sanzioni amministrative scattate per mancato utilizzo delle mascherine. L’importo totale delle sanzioni amministrative è di oltre 18000 euro. Il monitoraggio procede senza sosta.