Salerno al setaccio: multate 10 persone senza mascherina, raffica di sanzioni e sequestri

Carabinieri di Salerno in azione: controlli serrati a Fratte, Matierno, Pastena e Carmine da parte di 30 militari, anche per garantire il rispetto della normativa anti-Covid. Oltre 250, le persone controllate e 120 i veicoli: sono state elevate 5 sanzioni per mancato uso del casco, 2 per mancata revisione, 3 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 5 per mancanza di copertura assicurativa, 2 per guida senza patente e 3 per mancanza di documenti al seguito.

Le sanzioni

Inoltre, 3 veicoli sono stati sottoposti a sequestro e 5 a fermo amministrativo, mentre 4 carte di circolazione e 2 patenti sono state ritirate. È stata, inoltre, denunciata in stato di libertà una donna 37enne del Kirghizistan, non ottemperante al Daspo urbano. Infine, sono state multate 10 persone trovate sprovviste di mascherina. Il monitoraggio continua.