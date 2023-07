Cilento al setaccio: fioccano sanzioni, denunciato un ubriaco al volante

In azione, i carabinieri della Compagnia di Agropoli che, nella scorsa settimana, hanno svolto, nei comuni costieri dove si concentra maggiormente l’afflusso dei turisti, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità e alla prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Come disposto dalle direttive impartite per un’“estate sicura” dal Colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare, specialmente verso le zone marittime e di villeggiatura.

Il bilancio

Il dispositivo straordinario si è articolato in numerosi posti di controllo in diverse fasce orarie, nei comuni di Agropoli, Capaccio Paestum e Santa Maria di Castellabate, e ha coinvolto 140 pattuglie e 280 Carabinieri delle Stazioni con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Nel corso dell’operazione, monitorati 296 veicoli, identificate 425 persone, elevate 50 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre una persona è stata denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcool. Il monitoraggio continua.