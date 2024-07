Cilento al setaccio: denunciato un automobilista a Sapri, sequestrati veicoli e stupefacenti

Carabinieri di Sapri in azione: ieri sera, sono stati monitorati i tratti all’altezza dello svincolo di Sanza, a Policastro e all'ingresso al Comune. E' stato dunque denunciato un automobilista per guida in stato di ebrezza e sono state elevate numerose sanzioni per il mancato rispetto di alcune norme del Codice della Strada. Sequestrati anche 9 veicoli privi di copertura assicurativa, 3 motorini guidati da centauri privi di casco protettivo.

I sequestri

Ritirate, inoltre, 9 carte di circolazione e 8 patenti di guida. Sequestrati, infine, diversi grammi di eroina, hashish, marijuana, con la segnalazione in Prefettura dei 7 soggetti che li possedavano quali assuntori di stupefacenti. Il monitoraggio continua.