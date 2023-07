Sapri al setaccio: sequestro di mezzi e sanzioni, il monitoraggio continua

In azione, venerdì sera, i carabinieri di Sapri: diverse, le pattuglie impiegate sul territorio. Denunciate quattro persone per guida in stato di ebbrezza ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

Il bilancio

In particolare, sono finiti nei guai due automobilisti per guida senza patente ed altri per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per la revisione del mezzo scaduta. Sette, inoltre, i veicoli e 7 le moto sottoposti a sequestro. Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati anche sette grammi di hashish: segnalate, infatti, 3 persone in possesso di stupefacente. Il monitoraggio continua.