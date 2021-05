Pontecagnano Faiano al setaccio: sequestri di droga, denunce e sanzioni

Intanto, è stato installato un autovelox all’altezza del Lido Fantastico dove, per velocità e sorpassi, sono state elevate 210 contravvenzioni. Le Guardie Ausiliarie Rurali, infine, hanno notificato 6 verbali per abbandono rifiuti pattugliando prevalentemente la fascia costiera

Pontecagnano Faiano al setaccio: in questa settimana, i carabinieri hanno effettuato 483 controlli, più 192 effettuati su veicoli, nonchè 5 perquisizioni personali e 1 perquisizione domiciliare. Sequestrati, in particolare, 2,5 kg di hashish e 1,6 kg di marijuana, mentre 16 sono state le denunce in stato di libertà, 7 le segnalazioni per uso di stupefacenti e 28 le contravvenzioni elevate, di cui 5 per inosservanza delle norme anti-Covid.

I controlli

Alle 66 unità impiegate nel corso delle operazioni, si aggiungono quelle del Nucleo Elicotteristi, mentre la Polizia Locale ha massimizzato la propria presenza sulla fascia costiera presidiando il tratto Ponte Asa e verbalizzando 75 veicoli per divieto di accesso nel senso unico posto su quel tratto di strada. Inoltre, è stato installato un autovelox all’altezza del Lido Fantastico dove, per velocità e sorpassi, sono state elevate 210 contravvenzioni. Le Guardie Ausiliarie Rurali, infine, hanno notificato 6 verbali per abbandono rifiuti pattugliando prevalentemente la fascia costiera.