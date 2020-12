Controlli anti-Covid alla stazione, sul posto anche il sindaco di Salerno

Controlli serrati, presso la stazione di Salerno, come disposto dall'ordinanza firmata dal Governatore Vincenzo De Luca ed in vigore da questo week-end, per evitare quanto più possibile il contagio e limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni. Il monitoraggio sta interessando le principali stazioni ferroviarie della Campania e l'aeroporto di Capodichino, per individuare eventuali persone in movimento senza motivazioni o con sintomi.

Il blitz del sindaco

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli questa mattina si è recato dinanzi la stazione ferroviaria per verificare l'andamento delle operazioni di controllo nei confronti dei passeggeri che stanno giungendo da fuori regione. Al momento non si segnalano criticità; tutto si sta svolgendo normalmente, con la massima collaborazione di tutti.

