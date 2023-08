Controlli alla circolazione nel salernitano: 32 multe, sei sequestri e otto patenti ritirate

È di 32 multe e 6 sequestri il bilancio del servizio di controllo del territorio svolto dai carabinieri della compagnia di Agropoli. L'attività rientra nel piano straordinario finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio nei Comuni ad alta affluenza turistica, dove sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale.

Il bilancio dell'attività

I posti di controllo sono stati effettuati a Capaccio Scalo, Agropoli e Santa Maria di Castellabate. In totale sono stati controllati 176 veicoli, identificate 249 persone, notificate 32 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per importi di alcune migliaia di euro, sono state ritirate 8 patenti di guida, sequestrati amministrativamente 6 veicoli, denunciate in stato di libertà due persone per guida in stato di ubriachezza alcolica nonché sono state elevate sanzioni amministrative a carico di due soggetti per ubriachezza molesta.