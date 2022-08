Rifiuti abbandonati, Salerno Pulita multa commerciante "recidivo"

Ancora multe per l'abbandono dei rifiuti in luoghi non appropriati. I controlli di Salerno Pulita hanno pizzicato un commerciante che ha conferito in via Ligea "senza il rispetto di alcuna regola"

"Ancora Via Ligea. Ancora rifiuti gettati senza il rispetto di alcuna regola" scrive sui social Salerno Pulita: "Ancora lo stesso operatore commerciale di qualche giorno fa. Ancora sanzioni". Nella giornata di oggi, inoltre, gli operatori hanno effettuato dei controlli a tappeto presso i condomini che affacciano su Lungomare Colombo per risalire ai responsabili dell'errato conferimento dei rifiuti nella zona scoperto ieri.