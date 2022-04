Coltivava piante di marijuana nel sottotetto della primaria: fermato collaboratore scolastico ad Eboli

Polizia Municipale di Eboli in azione, stamattina, nella scuola elementare Vincenzo Giudice. Gli agenti, dopo l'orario di uscita degli alunni, hanno effettuato dei controlli presso l'istituto di piazza della Repubblica: sequestrate circa 20 piante di marijuana e varie attrezzature per la coltivazione, scovate in una stanza all’ultimo piano dell’edificio.

Il fermo

Fermato un collaboratore scolastico, accusato della coltivazione della marijuana. Si indaga.