Controllore aggredito sul pullman, a Salerno: l'ira dei sindacati

Ennesima aggressione sul pullman: il 10 giugno, un controllore di Busitalia Campania è stato preso di mira sulla linea 17, alle 15 circa. Le organizzazioni Sindacali Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti esprimono la loro più ferma condanna per quanto accaduto presso la fermata della stazione di Salerno. Un uomo privo di biglietto e documento di riconoscimento ha aggredito il dipendente che svolgeva il proprio lavoro: "Tale atto di violenza non solo rappresenta un grave pericolo per la sicurezza del personale, ma è anche un attacco all’ordine pubblico e alla tranquillità dei cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico. - osservano i sindacati- In seguito a questo episodio, chiediamo un incontro urgente con il Prefetto di Salerno per discutere misure immediate e più efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. È estremamente necessario che si intensifichi la collaborazione tra le forze dell’ordine, le aziende di trasporto e i rappresentanti dei lavoratori per prevenire e gestire adeguatamente situazioni analoghe".

Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti chiedono, infine, continuità agli impegni presi al fine di arginare il fenomeno ricordando, che "la sicurezza dei lavoratori è una priorità e va tutelata con tutte le misure possibili".