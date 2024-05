Controllori aggrediti, la denuncia dell'Ugl: "Ennesimo episodio di violenza che non può essere tollerato"

La Ugl Autoferrotranvieri di Salerno, insieme alle segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, interviene dopo l'aggressione subita da due controllori di Busitalia. Sul caso si pronuncia Gabriele Giorgianni, segretario generale dell'Ugl Autoferrotranvieri di Salerno: "Questo ennesimo episodio di violenza non può più essere tollerato".

L'intervento

"La vulnerabilità del personale di front line - spiega - in particolare degli autisti e dei controllori, è ormai sotto gli occhi di tutti. Non possiamo permettere che chi svolge il proprio lavoro con dedizione e professionalità sia messo a rischio in questo modo. La nostra categoria richiede con urgenza l'istituzione di tavoli tecnici regionali per trovare soluzioni efficaci e immediate a questa situazione ormai insostenibile. È necessario un intervento deciso da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. La sicurezza sui mezzi pubblici deve essere una priorità assoluta, e ci aspettiamo risposte concrete e tempestive. Esortiamo le istituzioni a prendere provvedimenti immediati per tutelare i lavoratori e migliorare la sicurezza sui trasporti pubblici".