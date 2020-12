Depositi e garage saccheggiati a Controne: è caccia ai ladri

Ladri in azione, in questi giorni, a Controne. Nel mirino sono finiti garage e depositi situati nelle adiacenze di alcune abitazioni: in un episodio sono stati rubati 12 quintali di olio.

Le indagini

I proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. Ad agire sarebbero stati in tre, che sono stati ripresi dai filmati delle telecamere ora al vaglio degli inquirenti.