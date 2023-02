Vagava senza meta nel Cilento: soccorso un uomo scomparso dall'Abruzzo

Un uomo, che vagava da alcuni giorni per le strade del Cilento, è stato fermato a Contursi Terme dai carabinieri. Non ha saputo fornire la sua identità e con se' non aveva alcun documento. Insomma, aveva perso la memoria.

Il caso

A quel punto è stato accompagnato presso la Compagnia di Eboli dove sono partiti gli accertamenti del caso. E, dopo poco, si è scoperto che l’uomo si era allontanato dalla sua casa in Abruzzo, da circa un anno, senza farvi più ritorno. Inizialmente si era pensato che fosse padre Michele Bottacin, scomparso vicino a Pieve di Cadove nel luglio 2002. Ma, alla fine, la famiglia dell’uomo, originaria di Teramo, si è presentata dai militari dell’Arma riconoscendo il proprio congiunto. La storia è stata raccontata, mercoledì sera, dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”.