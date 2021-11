Sversamento reflui a Contursi Terme: sequestrato un frantoio oleario

I carabinieri forestali di Buccino hanno svolto verifiche presso un frantoio oleario, in maniera specifica sulle utilizzazioni agronomiche delle acque di vegetazione e delle sanse umide prodotte nella molitura in località "Brianzese" nel comune di Contursi Terme.

Le irregolarità

I controlli avrebbero accertato che l'azienda raccoglieva i reflui oleari in una vasca interrata che non risultava essere a tenuta ma era dotata di fori attraverso i quali smaltire i reflui di lavorazione che cosi' defluivano in un pozzetto sottostante a sua volta collegato alla rete di raccolta delle acque piovane con consequenziale inquinamento della falda. I militari hanno verificato, con l'impiego di liquido tracciante, che i reflui raggiungevano un impluvio naturale destinato allo scolo delle acque piovane. Dagli accertamenti sarebbe emersa l'assenza della documentazione prescritta, ovvero del quaderno di molitura e del registro di utilizzazione agronomica per gli effluenti derivanti dalla frangitura delle olive. I militari hanno sequestrato l'opificio e deferito l'autore per il reato di smaltimento illecito di rifiuti come previsto dal Codice dell'ambiente. E' stata contestata anche una sanzione amministrativa per la carente documentazione amministrativa.