Contursi, chiude l'azienda di imbottigliamento acqua: "Ci rimane soltanto la preghiera"

"Ci rimangono solamente la preghiera e la speranza". Il Comitato Cittadino Popolare di Contursi Terme lancia l'allarme dopo la chiusura dell'azienda di imbottigliamente dell'acqua minerale "Sorgenti Monte Bianco", avvenuta qualche settimana fa nel silenzio generale. Una vicenda che rappresenta la punta dell'iceberg del forte disagio socioeconomico in cui vive Contursi Terme.

Le criticità

Quello del Comitato è un monito che arriva in piena campagna elettorale per le Politiche del prossimo 25 settembre. "È inutile - scrive il Comitato - realizzare tante aree industriali poi avere solo alcune attività in produzione. È inutile realizzare tante opere pubbliche e poi non vederle mai completate, come lo svincolo della superstrada ed il campo sportivo al Tafuro. È arrivato il momento di fare progetti seri e concreti per l'acqua, l'agricoltura e per le aree attrezzate". "Oggi - conclude la nota - dopo aver perso il fiume Sele, le aziende agricole, le cooperative e le imprese produttive importanti, ci rimandono solamente la preghiera a la speranza".