Convegno sull'affido, De Luca: "Famiglia e natalità: investiti 30 milioni, in arrivo contributi e voucher"

Si è tenuto ieri, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, il convegno dal titolo “Affido familiare allo specchio. Quali sfide per quale futuro”, promosso dall’Ambito S5 - Comuni di Salerno e Pellezzano attraverso lo Sportello Salerno Prossimità e il Servizio Adozioni e Affidi Territoriali in collaborazione con altri partner. "Da sempre la nostra Amministrazione ha posto una particolare attenzione ai minori e al tema delle Adozioni e dell’Affido, anche dell’Affido difficile. - ha detto l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto - Oggi Salerno investe oltre 2 milioni di euro sul tema Responsabilità Familiari e Minori. L’iniziativa di sensibilizzazione e di confronto di oggi è parte di un programma più ampio, che comprende diverse azioni anche e soprattutto finalizzate a strutturare una rete di attori istituzionali e del terzo settore a supporto del sistema affido, selezionare accuratamente le famiglie affidatarie e aggiornare costantemente l’anagrafe degli iscritti. Ad oggi l’Albo di Salerno annovera 16 famiglie registrate. E promuovere campagne di informazione e percorsi di formazione degli operatori e delle famiglie affidatarie oltre che di accompagnamento costante di queste ultime (anche con la costituzione di gruppi di mutuo aiuto) lungo tutto il processo di quello che credo sia il più grande atto di amore: per l’appunto l’adozione".

Soddisfatta, l'assessore De Roberto per l'impegno dello Sportello Salerno Prossimità che ha lavorato intensamente all’organizzazione dell'iniziativa e per la tenacia dell'equipe multidisciplinare del nostro SAAT - Servizio Adozioni e Affidi Territoriali, a tutela dei minori.

Il programma per le famiglie di De Luca

Tra i relatori, anche il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha parlato di diritto alla salute, della carenza drammatica di personale sanitario e delle ricadute gravi sulle politiche sociali del territorio, nonchè delle famiglie delle persone ristrette nelle carceri e delle difficoltà dei piani sociali di zona sulla programmazione degli interventi da attuare. E, ancora, il presidente ha parlato dei 20mila minori non accompagnati arrivati in Italia e di cui non si conosce il destino. De Luca ha poi annunciato l'investimento di 30 milioni di euro per varare un progetto famiglia e natalità della Regione Campania: "Abbiamo un livello di politiche sociali che non ha eguali in Italia, nonostante tutte le criticità. Il piano prevede un primo buono di 600 euro per il secondo bambino che nasce: ho chiesto ai miei uffici di preparare un bando. Si tratta di un segno di attenzione, di civiltà. Abbiamo deciso di dare alle famiglie un voucher di 500 euro per le spese sanitarie, acquisto pannolini e quant'altro: usando risorse del fondo sociale europeo dobbiamo fornire il servizio e rendicontare in modo rigoroso. Abbiamo poi deciso di fornire un contributo annuo di 3mila euro per le rette degli asili nido, pubblici e privati. E poi misure che riguarderanno l'affido familiare: cercheremo di fare un lavoro straordinario per le famiglie, per i minori, per contrastare il calo della natalità", ha concluso.