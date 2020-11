"Un Minuto di Silenzio... In Ricordo del Sisma del 1980": il convegno in diretta streaming da Nocera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 23 Novembre ricorre il 40 esimo anniversario del sisma del 1980 che devasto' il territorio dell'Irpinia e non solo, infatti anche il nostro Agro non fu'risparmiato .Quest’anno, per questa toccante ricorrenza ancora emotivamente evocata e sentita, nel rispetto dell’emergenza Coronavirus, non sarà possibile organizzare il consueto appuntamento in memoria delle vittime. Ma il ricordo non si ferma. Con il Patrocinio Morale della Città di Nocera Inferiore Da un' idea del Dott. Giulio Caso (geologo) l'Associazione Culturale "FUTURI ORIZZONTI" della Dott.ssa Marilena Mastellone, lo Studio di Musicoterapia Dott.ssa Giulia D'Alessandro e l'Associazione dei Bersaglieri di Nocera Inferiore del Prof. Luigi Sellitti organizzano un Video-Convegno dal titolo:

"Un Minuto di Silenzio... In Ricordo del Sisma del 1980"

Domenica 22 Novembre 2020 ore 19:00 in diretta Streaming Facebook sulla pagina del Vice Sindaco di Nocera Inferiore Dott.ssa Federica Fortino. Nel corso della diretta verrà trasmesso un video che racchiudera' tutte le passate edizioni realizzato dal videomaker Luigi Piscopo.