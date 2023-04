Convenzione Stadio Arechi, via libera del consiglio comunale

Via libera all'unanimità (tranne un astenuto) alla convenzione fra Comune e Salernitana per l'utilizzo dello stadio Arechi e del campo Volpe fino al 2029. A presentarla all'assise il presidente della commissione Sport, Rino Avella, che ha difeso la scelta di predisporre una convenzione con la formula 6+6. "Altre scelte - ha spiegato - avrebbero determinato procedure più lunghe e farraginose con un rischio paralisi in caso di ricorsi. Ciò, in ogni caso, non ci impedisce di rimodularla in futuro. Abbiamo lavorato all'unisono nell'interesse dei tifosi e della città di Salerno. Lo stesso amministratore delegato granata Milan ha ringraziato per l'approvazione di una convenzione che permetterà alla Salernitana di entrare nella gestione dello stadio per 12 anni".

L'opposizione

Duro il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano: "L'Arechi in condizioni pessime, per non parlare del Vestuti, che è un campo di patate. Avella ha dato una rappresentazione non realistica". Il consigliere della Lega, Dante Santoro, ha parlato di "convenzionuccia che poteva andare bene per la serie B o la serie C ma non per una società di serie A". Antonio Cammarota, invece, ha proposto l'azionarato popolare. Elisabetta Barone ha presentato un emendamento a nome dell'opposizione (ad esclusione del Movimento Cinque Stelle). In tale emendamento si chiede all'amministrazione di avviare un'interlocuzione con la società "al fine di individuare le modalità tecniche idoneee ad una gestione dell'impianto in unaprospettiva di ampio respiro e in un arco temporale pluridecennale". "Questa - ha spiegato Barone - dovrebbe essere immaginata come convenzione ponte per dare la possibilità alla Salernitana di avere maggiori possibilità di sviluppo". "Politicamente non possiamo condividere la decisione dell'amministrazione" ha aggiunto Claudia Pecoraro del Movimento Cinque Stelle. "Contestiamo i contenuti dello strumento scelto. Dalla convenzione apprendiamo che un privato potrà appaltare opere di miglioria che saranno pagate dal Comune, in deroga al Codice degli Appalti" ha aggiunto l'esponente pentastellata.

Le parole del sindaco

A chiudere il dibattito il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Quella con la Salernitana non è stata una trattativa ma un confronto serio e composto. Milan stesso ha sostenuto che la convenzione non lascia l'amaro in bocca alla società e che sarebbe un peccato non approvarla. L'altro aspetto che non va trascurato è quello relativo alla sponsorizzazione: non ci siamo opposti ad alcuna proposta, ma al momento non ve ne sono di concrete". Il primo cittadino, inoltre, ha emendato il provvedimento prevedendo la possibilità per le parti di rimodulare la convenzione, assorbendo di fatto l'emendamento presentato in precedenza dall'amministrazione. "Una simile formula - ha spiegato il sindaco - mette a riparo tutti e ci mette nelle condizioni di approvare questo atto nell'interesse di tifosi e cittadini".