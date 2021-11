Licenziamento dei lavoratori delle cooperative, i titolari: "Per giusta causa"

Sarebbe per giusta causa, il licenziamento dei dipendenti delle cooperative Lavoro Vero e San Matteo. Nella lettera di licenziamento, i titolari delle due cooperative in questione, infatti, fanno presenti la motivazione, alias la cessazione/sospensione definitiva dell’appalto con il Comune di Salerno per il quale i lavoratori hanno svolto le loro attività.

Verificata l’impossibilità ad impegnarli in altre posizioni all’interno dell’organico aziendale, dunque, è scattato il preavviso di licenziamento.