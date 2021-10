Dipendenti delle cooperative senza futuro, Capezzuto (Cgil): "Ci aspettiamo risposte concrete"

"Entro la prossima settimana ci aspettiamo il confronto necessario sulla vertenza cooperative così come richiesto dalle organizzazioni sindacali”. Ad auspicarlo è il segretario generale della Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto in merito alla situazione in cui si trovano i lavoratori delle cooperative finite nel mirino della Procura per presunti appalti truccati da parte del Comune.

La vertenza

Il prossimo 3 novembre ci sarà un aggiornamento con la Prefettura per verificare le tempistiche di un appuntamento che, dopo diverse settimane, il sindacato ritiene non sia più rinviabile. “I lavoratori – sottolinea Capezzuto - meritano risposte e non un silenzio assordante, a partire dalla questione stipendiale ancora in sospeso. Pensiamo che con l'ausilio delle istituzioni si possa individuare un nuovo percorso, chiaro e trasparente, nettamente in discontinuità con l'esperienza precedente e che abbia quale obiettivo la stabilità lavorativa e la dignità salariale"