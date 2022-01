Cooperative sociali di Salerno: i sindacati incontrano i vertici comunali

Stamattina a Palazzo di Città, i lavoratori delle cooperative sociali hanno incontrato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella, il capostaff Vincenzo Luciano, e le sigle sindacali Cgil e Fiadel.

Lo scenario

L’Amministrazione Comunale, come già verificatosi in questi mesi, continua a tenere costantemente aggiornati i sindacati sui tempi di espletamento delle procedure messe in campo, nel rispetto di quanto consentito dalle vigenti normative. L'Ente intende garantire i massimi servizi alla Collettività, razionalizzando le risorse e agendo in difesa e tutela di tutta la categoria dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali hanno avuto modo di recepire i chiarimenti dovuti al recente bando che prevede la clausola sociale. E' stato ribadito che l’Amministrazione Comunale auspica una interlocuzione positiva e fruttuosa da parte del prossimo assegnatario del bando.