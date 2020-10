De Luca riapre le scuole elementari, genitori e studenti: "Ora tocca alle altre"

Il mondo della scuola subito si è mobilitato dopo che l’ordinanza regionale del presidente De Luca imponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta la regione Campania fino al 30 ottobre. Genitori, studenti, genitori ed insegnanti hanno manifestato in tutta la Regione per - dichiarano in una nota - difendere il diritto allo studio per tutti anche nella consapevolezza che la scuola pubblica è uno dei pochi presìdi di socialità e di multiculturalità , che solo l’istruzione e le conoscenze possono dare alle prossime generazioni gli strumenti culturali per poter leggere il mondo con spirito critico, sancito anche dalla Costituzione”.

La posizione

Il Coordinamento Scuole Aperte Salerno che unisce genitori, studenti e docenti e che ha manifestato davanti alle Scuole e sotto la Prefettura per ribadire che le Scuole devono riaprire tutte e subito, pur avendo ottenuto un primo risultato con l’apertura delle Scuole dell’Infanzia ribadisce che “adesso devono riaprire in presenza tutte le altre, a cominciare dalla primaria e secondaria di primo grado, denunciando che la didattica a distanza , oltre ad essere insufficiente e dannosa, sta evidenziando problemi oggettivi relativi alle connessioni, alla mancanza di strumenti delle famiglie e alle difficoltá di organizzazione familiare per gli impegni lavorativi dei genitori. Attendiamo l’ordinanza Regionale sulla scuola, prevista per oggi , per decidere le prossime mobilitazioni” concludono i promotori.