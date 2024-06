Salerno, copertura piscina Vitale: al via la gara per la verifica delle strutture metalliche

Il Comune di Salerno ha dato il via libera all'affidamento diretto per la verifica e la manutenzione delle strutture metalliche e della copertura della Piscina "Vitale".

L'iter

Nel lontano 29 ottobre 2020, l'amministrazione comunale aveva incaricato una ditta specializzata di valutare lo stato di integrità delle strutture metalliche della copertura e contestualmente effettuare la manutenzione necessaria. Tale perizia aveva rivelato che, sebbene non vi fossero danni significativi causati da una recente tromba d'aria, la vicinanza al mare aveva provocato alcune problematiche dovute all'azione degli agenti atmosferici. Per questo motivo, è stata necessaria una valutazione dettagliata per pianificare gli interventi di manutenzione straordinaria. Durante il controllo, i tecnici hanno condotto un'indagine approfondita, supportata da un laboratorio specializzato, per valutare lo stato delle membrature metalliche. Il rapporto finale ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi di manutenzione a causa del degrado accelerato dalla salsedine e dagli agenti atmosferici. A causa delle "limitate risorse finanziarie", inizialmente il Comune ha eseguito solo interventi minori. Tuttavia, l'aumento del degrado delle strutture ha reso indispensabile un intervento più radicale, già previsto nel piano triennale dei lavori pubblici. Per affrontare questa situazione, il Comune ha deciso di procedere con un nuovo affidamento diretto per la verifica e la manutenzione delle strutture metalliche. L'importo complessivo dell'intervento è stato fissato a 43.139,20 euro, con 34.000,00 euro destinati ai lavori di manutenzione e 9.139,20 euro per altre spese amministrative.