Coppa Italia u16 karate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Uno scoppiettante fine settimana dedicato alle nuove promesse del Karate Campania FIJLKAM, ha determinato una bellissima alchimia, quando abbiamo saputo anche della bellissima qualificazione, all’ultimo torneo di Parigi, da parte di Silvia Semeraro alle OLIMPIADI di TOKIO. Il nostro sport, marca 5 pass in totale, mica roba da poco. Ma torniamo ai giovani. Molti di questi ragazzi conoscono e vogliono imitare le gesta dei grandi campioni e vedendoli in azione, a dispetto della giovane età ne siamo davvero convinti! Il caso dei fratelli Califano, figli d’arte, è emblematico. Piero ed Emanuele sono nati in palestra, vedono in azione i molti atleti made in SHIRAI S.VALENTINO TORIO (Sa) e conoscono un mentore d’eccezione: ANGELO CRESCENZO qualificato a TOKIO nella cat-67 kg, ogni commento diventa sovrabbondante. In ogni caso i tantissimi podi ottenuti dagli atleti e dalle società della nostra regione, sono un ottimo viatico per la ripartenza dopo covid, e ci sembra doveroso segnalare a Voi tifosi interessati innanzitutto il link per le classifiche complete. Shirai S.Valentino 1 ^ classificato nei maschi e 2^ nelle femmine