"Chiusi" nel parco per circa 1 ora: "E' stato un incubo"

Sabato da dimenticare, per una coppia di salernitani a passeggio con i loro cani. I due malcapitati, infatti, sono rimasti chiusi nel Parco delle Rose di via Pironti, in quanto il custode, non notando la loro presenza, aveva provveduto a chiudere con il lucchetto il cancello alle 20, orario sì previsto ma tuttavia non segnalato da alcun cartello nell'area.

Il fatto

La coppia ha allertato la Polizia Municipale che, giunta sul posto con una pattuglia, ha a sua volta contattato l'addetto affinché tornasse presso il parco per riaprire il cancello. "Siamo stati tirati fuori dopo un'ora circa - raccontano i due fidanzati - Nessuno prima di chiudere il cancello si è accertato che il parco fosse vuoto e non c'è neppure un cartello circa l'orario di chiusura: in base a quale principio avremmo dovuto lasciare il parco entro le 20 se nessuno si è preoccupato di avvisarci?". La disavventura di questa sera, dunque, ha fatto emergere la necessità di introdurre un cartello per indicare gli orari di apertura e chiusura vigenti nell'area verde.