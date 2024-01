Coppia trovata morta in casa, ad Agropoli: ipotesi omicidio-suicidio

Choc ad Agropoli, stamattina, in via Donizetti. Per cause da accertare, sono stati trovati morti marito e moglie, Vincenzo Carnicelli,, pizzaiolo, e Annalisa Rizzo, impiegata in banca, rispettivamente di 63 e 43 anni. L'uomo avrebbe ucciso la moglie, accoltellandola, per poi togliersi la vita.

Il dramma

Si ipotizza che il duplice dramma sia avvenuto a margine di una lite. Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della coppia che lascia una figlia minorenne. Indagano, dunque, le forze dell'ordine sull'agghiacciante accaduto. Intervenuta anche la Polizia Scientifica.