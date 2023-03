Legato e abbandonato in montagna, cane messo in salvo dai volontari

E' stato trovato e salvato dai volontari dell'associazione zoofila di Nocera Inferiore. Protagonista un cane, legato e abbandondanto in montagna. L'allarme era stato lanciato da una donna, che aveva notato il cucciolo in condizioni critiche, rivolgendosi così all'associazione nocerina.

Il salvataggio

Gli operatori dell'associazione sono intervenuti e hanno recuperato il cane, portandolo in un luogo sicuro per le cure necessarie. L'animale era apparso denutrito, ferito e anche malato. Grazie alle attenzioni dei volontari, il suo stato di salute è migliorato e si avvia alla guarigione, con le cure necessarie somministrate da subito. Intanto, si cerca di individuare il proprietario per ricostruire quanto accaduto.