Addio a don Fedullo: il cordoglio del presidente della Provincia

Dolore e sgomento, oggi pomeriggio, per i funerali di don Franco Fedullo celebrati presso il Duomo di Salerno e trasmessi in diretta su Telediocesi. In migliaia, stretti in preghiera per il parroco della chiesa di San Domenico stroncato dal Covid. Ad esprimere il suo cordoglio, anche il presidente della Provincia, Michele Strianese:

“Don Fedullo è stato anche direttore della Caritas ed era stimato da tutti i fedeli e dalla intera comunità salernitana. Purtroppo è stato stroncato dal Covid19 e si è spento nel reparto di terapia sub-intensiva dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove era ricoverato da alcuni giorni. Esprimo il più sentito cordoglio a nome mio e di tutta l’Amministrazione provinciale".