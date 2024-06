Noi Moderati Salerno: il cordoglio di Bicchielli per la morte di Anna Antonucci, moglie di Poti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il coordinamento provinciale di Noi Moderati Salerno e il deputato salernitano, l’onorevole Pino Bicchielli esprimono cordoglio per la morte di Anna Antonucci, moglie del sindaco di Controne Ettore Poti. «È un giorno triste per la comunità di Controne. Anna era una persona apprezzata da tutti per i suoi modi garbati, la disponibilità e l’amore verso quella comunità guidata, con altrettanto amore e passione, dal marito Ettore Poti. Strappata alla vita troppo presto mancherà a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla», hanno dichiarato dal coordinamento provinciale di Noi Moderati. Il partito si stringe attorno al sindaco Poti e la sua famiglia in questo momento di dolore.