Dalla Camera alle amministrazioni locali, da Destra a Sinistra: tutti addolorati per la morte di Fasano

"Esprimo il mio cordoglio e quello della Camera dei deputati per la scomparsa del collega Enzo Fasano, prematuramente venuto a mancare in queste ore. Sono vicino alla famiglia e ai suoi cari''.

Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver appreso la notizia della morte del deputato salernitano, Enzo Fasano. "Profondo dolore per la scomparsa di Enzo Fasano, persona seria e perbene che ha trasformato in impegno politico l'amore per la sua terra. Ai familiari giunga il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità di Fratelli d'Italia", incalza il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. E la presidente, Elisabetta Casellati, aggiunge: "Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Enzo Fasano che ricordo con stima ed affetto tra gli scranni di Palazzo Madama nella XVI e XVII legislatura. Parlamentare di esperienza e grande protagonista della vita politica, istituzionale e culturale della Campania, ha sempre vissuto il suo impegno pubblico con autentica passione e profondo rigore. Tenace e volitivo, era da tutti apprezzato per la sua lealtà e per la sua propensione al dialogo e al confronto. Anche nella malattia, ha combattuto fino alla fine per gli ideali che gli avevano fatto scegliere la politica come missione di vita". "Sono certa che il suo esempio sarà ricordato dai giovani che vorranno proseguire il suo cammino. In questo momento di dolore, ai familiari rivolgo le più sentite condoglianze", ha concluso.

Il cordoglio dei sindaci

Intanto, unanime il cordoglio dei sindaci del territorio per la scomparsa del deputato salernitano, da Destra a Sinistra. In particolare, il primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra: "Oggi ci ha lasciato l'Onorevole Vincenzo Fasano, deputato e già senatore, Commissario Provinciale di Forza Italia: un uomo che, per decenni, è stato un riferimento della politica di centro destra di tutto il territorio del Salernitano, un politico sempre garbato e sempre disponibile". Il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, ha scritto: Tante competizioni elettorali dalla stessa parte, tante risate, tante cene, tanti congressi, tante sconfitte. Per Te pure tante vittorie. Poi la politica divide, ma gli amici continuano a sentirsi a prescindere. Ricordo la Tua telefonata appena eletto Sindaco, sapevo che in cuor tuo tifavi per me e Roberto. Sono profondamente addolorato, ci hai lasciato troppo presto".E il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma aggiunge: "L’Onorevole Fasano, nel corso della sua lunga carriera politica, ha ricoperto diversi ruoli ed è stato un riferimento del centro destra di tutto il territorio salernitano. A nome mio e dell'Amministrazione Comunale di Mercato S. Severino giungano alla famiglia di Enzo le più vive e sentite condoglianze". Un ricordo anche da parte del sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli: "Il Sindaco unitamente all'amministrazione comunale partecipano al dolore della famiglia Fasano per la perdita del caro Enzo, persona perbene, politico di lungo corso, legato al territorio e dal notevole profilo empatico ed esperto mediatore". E, tra gli altri, anche il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "Enzo, salernitano vero, ha svolto sin da giovanissimo ruoli importanti di Partito e nelle Istituzioni; lo ha fatto sempre con compostezza, garbo ed onestà intellettuale, con rispetto per i colleghi e per gli avversari. Abbiano militato su sponde politiche opposte ma siamo sempre stati legati da un vincolo di amicizia e di stima. Siamo stati l’ultima volta insieme al Pontificale di San Matteo lo scorso settembre. Era stanco e provato ma non poteva mancare alla Festa più sentita dai Salernitani. Piangiamo la scomparsa di un figlio davvero amante della nostra terra".