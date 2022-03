Femminicidio a Pontecagnano, il cordoglio di Salerno Pulita per papà Ettore

La Famiglia di Salerno Pulita si stringe attorno ad Ettore Borsa, il nostro dipendente colpito dalla immane tragedia della perdita della figlia Anna, vittima, questa mattina a Pontecagnano Faiano, dell'ennesimo episodio di femminicidio.

Lo si legge in una nota di Salerno Pulita, di cui è dipendente Ettore Borsa, papà di Anna, la ragazza del '92 freddata a colpi di pistola dal suo ex fidanzato, A.E. che, dopo l'omicidio, ha ferito anche il nuovo compagno della giovane e che poi ha tentato di uccidersi. "Ci stringiamo, tutti insieme, in una silenziosa preghiera perchè Dio accolga tra le sue braccia misericordiose Anna e dia la forza ad Ettore di affrontare l'immenso dolore di un padre", concludono da Salerno Pulita. Come è noto, intanto, l'assassino si trova al Ruggi in stato di arresto, con l'accusa di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.