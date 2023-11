Incidente ferroviario in Calabria: muore autista di camion di San Valentino Torio

Viveva a San Valentino Torio l’autista di camion, Said Hannaoui, 24 anni, di origine marocchina, morto nell’incidente ferroviario verificatosi, martedì 28 novembre, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

L'inchiesta

Secondo una prima ricostruzione - riporta La Nuova Calabria - il tir con alla guida il 24enne avrebbe attraversato i binari poco prima che il passaggio a livello si abbassasse. E, in pochissimi secondi, è stato travolto da un treno regionale in arrivo a 130 chilometri orari. A bordo viaggiavano, oltre alla conducente, dieci passeggeri, tutti rimasti illesi. A perdere la vita, oltre al giovane, la capotreno Maria Pansini, 61 anni, residente a Catanzaro. Intanto, la Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per risalire a eventuali responsabilità che hanno portato allo scontro tra la littorina regionale e il camion posizionato sui binari. Sulle salme sarà effettuato l’esame autoptico, mentre si è in attesa delle risultanze della scatola nera acquisita del treno e dei contenuti delle dichiarazioni rese dal macchinista che era fianco della capotreno che potrebbero contribuire a fare chiarezza.