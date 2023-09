Uomo ferito a colpi di fucile mentre guida l'auto: indagini a tutto campo

Paura e tensione, questa mattina, a Corleto Monforte, dove un 67enne è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si stava recando in campagna. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua auto quando, improvvisamente, qualcuno lo ha sparato probabilmente con un fucile.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Non sarebbe in pericolo di vita. Immediato l’intervento da parte dei carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviatole indagini per ricostruire l’accaduto ed individuare il responsabile del gesto.

In aggiornamento