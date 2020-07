Covid-19 ad Agropoli, c'è un nuovo caso positivo: il sindaco attacca chi diffonde i nomi dei contatti

I casi positivi di Coronavirus da 4 salgono a 5 nella città di Agropoli. Lo ha annunciato il sindaco Adamo Coppola nel corso di un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il nuovo contagiato rientra tra i contatti del ragazzo di 21 anni rientrato, nei giorni scorso, da una vacanza a Capri. Da domani inizieranno i nuovi test sulla base della catena degli ultimi 4 positivi. Saranno circa una cinquantina di tamponi.

La polemica

Il primo cittadino è intervenuto anche sui nominativi delle persone che, in questi giorni, sarebbero monitorate dell’Asl. “Abbiamo appreso che in merito alla catena dei contatti che stiamo ricostruendo, al fine di lavorare per la salute pubblica, girano delle liste di nomi che sembra siano arrivate nelle mani di persone che, non si sa se per gioco o per cattiveria, stanno facendo girare sulla rete! Premesso che le liste non sono ufficiali ma solo appunti preparatori da inviare agli organi competenti, quindi non ancora reali, stigmatizziamo categoricamente le chiacchiere che circolano annunciando che se verrà resa pubblica qualsivoglia lista riconducibile ai casi covid di Agropoli provvederemo ad intraprendere, per tutelare la privacy di ognuno, decise azioni legali! Pare realmente vergognoso in momenti così difficili assumere atteggiamenti di questo tipo!!”.