Covid e attività produttive, Loffredo chiede spazi all'aperto fino a gennaio

L'ordinanza pubblicata ieri, giovedì 15 ottobre, dalla Regione Campania stabilisce non solo la chiusure delle scuole fino al 30 ottobre ma ribadisce anche il giro di vite a proposito della movida, disciplinando comportamenti. Stamattina a Palazzo di Città, a margine della presentazione dei risultati ottenuti al termine della stagione dei concerti, degli eventi e delle altre attività culturali che si sono svolte all'Arena del Mare di Salerno, l'assessore comunale al commercio, Dario Loffredo, ha ribadito: "Artigiani e commercianti salernitani non potrebbero sopportare una chiusura. Sarebbe letale".

L'analisi

"Gli strascichi ed i malefici del precedente lockdown li stanno vivendo ora - ha aggiunto l'assessore -. A volte sento parlare con grande disinvoltura di una chiusura alla stregua di quella che c'è stata a Londra ad ottobre. Sento e mi sembra grottesco. Un lockdown, soprattutto nelle festività natalizie, sarebbe insostenibile. Ci sono delle regole, limitazioni degli orari. Magari possiamo immaginare provvedimenti a step ma una chiusura del sistema produttivo e che dunque interessi attività artigianali e commerciali oggi secondo me non porta frutti. Anzi, sono proprio i ristoratori a garantire oggi grandi distanze e grande spazio con misurazione della temperatura e igienizzatori. Sempre la mascherina, la indossano sempre, perché sono i primi a fare attenzione".

L'appello

"Gli spazi esterni devono essere sfruttati. Rivolgo un appello al Governo - in ragione delle condizioni meteo che al Sud sono più clementi e in ragione anche dello stato di emergenza che si protrae - per concedere proroga fino al gennaio 2021 per l'utilizzo di spazi all'aperto. Le persone quando sorseggiano un drink e consumano un piatto caldo o freddo all'esterno si sentono più protette. Spero che il Governo non arrivi all'ultimo istante utile per garantire questa maggiore apertura. Da questo lockdown stiamo imparando a vivere in un modo diverso. Non è possibile mettere Polizia ed Esercito dappertutto perché occorrono buonsenso e comportamenti corretti. Peró chiedo a tutti di non demonizzare con foto che indugiano su movida - mi riferisco non ai professionisti dell'informazione ma a chi indugia sui social e pubblica una foto estrapolata - perchè una singola immagine fuori contesto e fuorviante può mandare in fumo anni di lavoro di una intera famiglia di imprenditori".