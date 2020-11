Covid-19: contagiata un'addetta all'ospedale di Atena Lucana, attenzione alta a Polla e Montano Antilia

Nuovo caso di Covid-19 ad Atena Lucana: ad essere contagiata, è un'addetta alle cucine all’ospedale “Curto” di Polla, come riporta Ondanews. Intanto, 16 persone (di cui 5 non residenti) sono risultate positive, ieri, di cui 5 in vigilanza attiva e 1 in vigilanza fiduciaria.

Il caso

A Polla, intanto, tre uomini che hanno avuto contatti con una persona risultata positiva nei giorni scorsi, ma, al momento, non pare abbiano sintomi legati al virus. Continua la ricostruzione dei contatti del positivo. Infine, di due giorni la firma da parte del sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, per due provvedimenti che riguardano la messa in quarantena per una giovane coppia che risiede nella frazione di Massicelle: uno dei due, è venuto in contatto con un soggetto positivo (non residente nel comune di Montano Antilia). "Entrambi godono di ottima salute, sono completamente asintomatici - ha detto il primo cittadino - Il provvedimento, peraltro in perfetta sintonia con il dipartimento di prevenzione dell Asl Salerno è stato adottato anche e soprattutto a scopo precauzionale. Ovviamente praticheranno il tampone come da protocollo".