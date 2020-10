Covid-19, positivo anche l'ex sindaco di Buonabitacolo: "Non me lo aspettavo"

Anche Elia Rinaldi, ex sindaco di Buonabitacolo, è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo, a mezzo Facebook, lo stesso ex primo cittadino.

Stamattina mi è stata comunicata la positività al Covid-19. Considerate le condizioni di salute, non pensavo affatto di aver contratto il virus. È evidente che non esistono regole e misure necessarie a evitare il contagio. Mi preme sottolineare che, nelle 48 ore precedenti al tampone, non ho incontrato nessuno: sono in quarantena preventiva da domenica e non ho visto il resto della famiglia da oltre due settimane. Per fortuna, aggiungo.

La settimana prossima farò un altro tampone per capire se il virus si è negativizzato. Intanto, vi invito a fare la massima attenzione e a non sottovalutare nessun pericolo. Infine, ringrazio l’Asl e la responsabile dell’Unità di prevenzione, Dott.ssa Rosa D’Alvano, per quello che stanno facendo in questo momento così complicato.