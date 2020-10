Coronavirus: nuovi casi positivi a Pagani, Vallo e Vietri: record a Scafati

Continua ad aumentare il numero dei contagi nei comuni della provincia di Salerno. Questa mattina altre otto persone sono risultate positive al Covid-19 a Pagani, dove il totale raggiunge quota 75: sono tutti posti in isolamento presso le rispettive abitazioni.

Gli altri comuni

Altre tre contagiati a Vietri sul Mare. “Nell’invitare tutti alla calma, insisto sulla necessità di mantenersi fedeli alle misure di precauzione anti contagio, rimarcando l’obbligo della mascherina sempre all’aperto e la distanza sociale. Inoltre raccomando la frequenza del lavaggio delle mani e la massima attenzione all’igiene, perchè il virus è insidioso ed occulto” dichiara il sindaco Giovanni De Simone che, per i casi accertati, annuncia che sono state già attivate le profilassi necessarie. Intanto a Mercato San Severino, “due donne la signora Isabella Pistone ed una signora residente nella frazione Pandola, sono risultate positive a tampone” comunica il sindaco Antonio Somma che precisa: “Le nostre concittadine sono asintomatiche ed attualmente sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le raccomandazioni”. Infine, un operatorio sanitario di una struttura privata di Vallo della Lucania è rimasto contagiato e posto in quarantena insieme alla sua famiglia, che sarà tutta sottoposta a tampone.

Record Scafati

In città si è raggiunta quota 120 contagiati. "Si tratta - spiega il sindaco Cristoforo Salvati ai suoi concittadini - di un dato puramente indicativo perché abbiamo molti cittadini in via di guarigione e in attesa dell'esito del tampone di controllo. I miei aggiornamenti diventeranno meno puntuali ma non perché voglio tenervi all'oscuro ma per darvi un quadro non falsato della situazione. I numeri da soli non dicono nulla della situazione che stiamo attraversando perché quei numeri vanno analizzati, contestualizzati e studiati. Ogni giorno c'è chi lo fa per tutelare tutti noi. Siamo in una fase importante e la città sta rispondendo bene. Continuiamo ad essere attenti e scrupolosi, responsabili e maturi e vi garantisco che ne usciremo. Ognuno farà la sua parte, come accade in tutte le grandi famiglie e torneremo ad abbracciarci.

Una guarigione ad Atrani

Con una nota pubblicata sulla pagina facebook del Comune di Atrani, viene comunicato che "durante la giornata di ieri l'Asl di competenza ha comunicato l'esito negativo del tampone di verifica sull'unico caso di Covid-19 presente sul territorio comunale. Attualmente dunque ad Atrani non risulta nessun caso di Coronavirus".